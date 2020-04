Mais seis mortes são confirmadas e Amazonas salta para quase 30 óbitos por Covid-19

Coronavírus já pode estar dentro de casa

Manaus/AM - O Amazonas confirmou mais seis mortes causados pelo novo coronavírus na manhã desta quarta-feira (8). Conforme anúncio do governo, foram registradas três mortes entre a noite de terça-feira (7) e madrugada desta quarta-feira de pessoas vítimas da Covid-19 no Estado. Outras três mortes que estavam sendo investigadas também confirmaram a doença como causa. Com os novos registros, o estado soma 29 mortes pelo Covid-19.

Na noite de terça-feira, um homem de 61 anos, com histórico de tabagismo, proveniente do município de Presidente Figueiredo, estava internado desde o dia 1⁰ de abril no Hospital e Pronto Socorro Delphina Aziz. Ele sofreu parada cardiorrespiratória e não resistiu à tentativa de reanimação.

Na madrugada desta quarta-feira, outro homem, de 59 anos, proveniente do município de Parintins, também sofreu parada cardiorrespiratória. Ele tinha histórico de hipertensão, diabetes e obesidade, e estava internado no HPS Delphina Aziz desde o dia 4 de abril.

Outro paciente de 62 anos, que estava internado no Delphina Aziz desde o dia 27 de março, também foi a óbito na madrugada de hoje após parada cardiorrespiratória. Ele tinha histórico de hipertensão, diabetes, infarto agudo do miocárdio e fibrilação atrial.

Mortes investigadas

A Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) registrou, ainda, a confirmação de Covid-19 como a causa da morte de outras três pessoas. Tratam-se de um homem de 73 anos, com histórico de hipertensão, e uma mulher de 82 anos, sem histórico de comorbidade relatado – ambos internados em hospitais particulares; e outra mulher de 55 anos, com histórico de hipertensão, que estava internada no HPS 28 de Agosto.