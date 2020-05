Mais de R$ 10 milhões são repassados a empresas médicas no Amazonas

Interior do Amazonas quer atenção para os que ainda não morreram

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Saúde (Susam), pagou nesta quarta-feira (13) R$ 10.892.839,80 a empresas médicas e, até a próxima semana, outros R$ 6.607.446,75 devem ser pagos. O valor é referente a 50% das pendências do Estado com as empresas do exercício de 2018. O pagamento faz parte do compromisso firmado pelo governador Wilson Lima de quitar dívidas de competências anteriores a sua gestão.

O anúncio dos pagamentos foi feito pela secretária de Saúde, Simone Papaiz, na manhã desta quinta-feira (14). Mantendo o diálogo com os profissionais de saúde, ela participou de reunião por videoconferência com representantes de empresas médicas que prestam serviço ao Estado.

As empresas médicas e de enfermagem que prestam serviço para o Estado receberam, no mês de abril, R$ 68.609.803,99 do Governo do Amazonas. Os valores são referentes a competência do mês de fevereiro de 2020 e também de 2019. Cerca de R$ 51,7 milhões foram pagos às empresas médicas.

Alinhamento – Acompanhada do secretário executivo da Susam, Marcellus Campêlo, e do secretário executivo adjunto de Assistência Especializada à Capital, Ítalo Cortez, a secretária ouviu durante a reunião as principais demandas do grupo, formado por seis empresas.

Foram tratadas questões técnicas sobre organização de fluxos nas unidades, dispensações de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos profissionais, questões administrativas referentes ao funcionamento das unidades, entre outros assuntos.