Mais de mil testes de coronavírus aguardam análise no Amazonas

‘Leva esse corpo daqui, não é de minha mãe”. Manaus vive dia de vexame e espanto

Manaus/AM - O Amazonas registrou, até esta sexta-feira (24), uma fila com 1.764 de testes de coronavírus que aguardam para serem analisados, segundo a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Rosemary Pinto. O Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen-AM) é responsável pelo processamento das amostras.

De acordo com o Sistema Globo, já foram realizados, desde o início da pandemia, cerca de 6 mil amostras no estado e, atualmente, o Lacen realiza 420 exames por dia, em média. No último boletim divulgado pelo governo do Amazonas, são 3.194 casos confirmados de coronavírus, sendo 255 óbitos e um pouco mais de mil pacientes que foram recuperados.