Mais de 800 casos de picadas de animais peçonhentos foram registrados no Amazonas

Em 4 meses, Amazonas recebeu R$ 400 milhões para a saúde

Manaus/AM - O número de acidentes com animais peçonhentos no Amazonas chegou a 831 no período de janeiro a março de 2020. Comparado ao ano passado, houve uma redução de 14% quando foram registrados 968 casos, de acordo com a FVS.

Ainda de acordo com o levantamento, as serpentes seguem como as principais causadoras de acidentes envolvendo animais peçonhentos com 591 casos, seguido do escorpião com 136 acidentes. Na lista de causadores de acidentes seguem ainda aranhas (51), lagartas (7) e abelhas (5).

Números – Os municípios que mais apresentaram notificações de acidentes por animais peçonhentos, durante esse primeiro trimestre de 2020, foram Manaus (90), Itacoatiara (76), Parintins (45), Coari (40) e Apuí (35). No caso da capital do estado, parte dos 90 pacientes é original de outros municípios amazonenses. Em 2019, foram notificados 3.297 casos.

A FVS-AM recomenda a quem sofrer acidente, por serpente ou por qualquer outro animal peçonhento, que procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima. Em Manaus, os atendimentos de pacientes vítimas de acidentes por animais peçonhentos são realizados na Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT/HDV), que é referência de tratamento com soroterapia para esses tipos de acidentes. Os números para contato telefônico da instituição são o (92) 2127-3555, 2127-3401 e 2127-3519.