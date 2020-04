Mais de 500 pacientes estão internados no Amazonas devido à Covid-19

Empresas da ZFM só lamentam, demitem e não ajudam no combate a Covid 19

Manaus/AM - O número total de pacientes internados no Amazonas com casos confirmados ou suspeitos do novo coronavírus (Covid-19) é de 560 pessoas, de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), nesta segunda-feira (13). São 194 pacientes com casos confirmados de Covid-19 e 366 que ainda são suspeitos de terem contraído a doença.

Entre os 194 casos confirmados, 117 estão em leitos clínicos e 77 em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), 15,22% do total de infectados. Dos 366 casos suspeitos, 313 estão em leitos clínicos e 53 em UTI. Assim o Amazonas possui um total de 430 leitos clínicos ocupados e 130 leitos de UTI também ocupados com casos confirmados e suspeitos de Covid-19.

O número de pessoas em isolamento domiciliar e social é de 863 pacientes, 68% do total de infectados. Nesta segunda-feira, o Amazonas subiu para 1.275 casos do novo coronavírus. Deixaram o período de transmissão do vírus 147 pessoas.