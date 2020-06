Mais de 260 mil de pessoas já entregaram declaração no Amazonas

O prefeito que Manaus vai escolher

Prazo de entrega da declaração do IRPF 2020 encerra no dia 30 de junho

A Receita Federal recebeu, até as 14 horas desta terça-feira (23), 260 mil declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2020, ano-base 2019 em todo o Estado do Amazonas e 206 mil em Manaus.

A expectativa para o Amazonas é de receber 340 mil declarações neste ano, enquanto para Manaus a expectativa é de 274 mil declarações.

Restituição

Neste ano, a restituição está sendo efetuada em cinco lotes, no período de maio a setembro de 2020, com crédito da restituição no último dia útil do mês. Ressalta-se, que a partir do exercício de 2020, haverá antecipação do primeiro lote, que será pago em maio e não em junho, como de costume. Salienta-se ainda a redução do número de lotes, que passará de sete cinco. Até setembro, todas as restituições relativas ao exercício de 2020 que não estejam retidas em malha serão pagas.

Cronograma

1º lote, em 29 de maio de 2020;

2º lote, em 30 de junho de 2020;

3º lote, em 31 de julho de 2020;

4º lote, em 31 de agosto de 2020; e

5º lote, em 30 de setembro de 2020.