Mais de 20% dos acessos pelo ChatBot do Detran Amazonas são para tirar dúvidas

Manaus/AM – O robô de atendimento virtual (ChatBot) do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realizou mais de 10 mil atendimentos apenas no primeiro mês de funcionamento. O serviço foi lançado como mais um canal de informações para tirar as dúvidas dos usuários sobre o atendimento nesse período de pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Dos 10.458 acessos, 20,7% foram somente para tirar dúvidas sobre veículos. Os outros dois serviços mais acessados foram Habilitação (14,1%) e licenciamento anual (8,4%).

Aplicativo de mensagens

O robô de atendimento do Detran-AM tem acesso exclusivo pelo aplicativo de mensagens Whatsapp. Ele funciona com um sistema de inteligência artificial para ajudar o usuário com dúvidas sobre atendimento. O telefone do ChatBot é o (92) 99471-4085.

O serviço disponibiliza informações sobre agendamento, habilitação, veículos e infrações. Em cada uma dessas áreas, o usuário encontra submenus específicos sobre cada serviço.

No menu Habilitação, por exemplo, é possível se saber como está o processo para tirar a primeira CNH e também para renová-la. No menu Veículos, o usuário consegue até imprimir o documento do veículo (CRLV) tanto de Pessoa Física, quanto Pessoa Jurídica. O sistema pode redirecionar o usuário direto para um dos dois portais de serviço do Detran-AM (digital.detran.am.gov.br ou empresas.detran.am.gov.br) ou fornecer uma cartilha com o passo a passo para ele emitir o documento digital ou mesmo imprimi-lo em impressora comum.