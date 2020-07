Mais de 2 mil pessoas de alta renda podem ter recebido Auxílio Emergencial no Amazonas

Sobrepreços nos contratos da saúde e empresa faz esquema para não pagar imposto em Manaus

Manaus/AM - A Controladoria-Geral da União (CGU), apura se 2.163 pessoas de alta renda no Amazonas teriam recebido indevidamente o auxílio emergencial de R$ 600, oferecido pelo governo devido a pandemia da Covid-19.

De acordo com a CGU, a unidade regional apurou que esses beneficiários possuem patrimônio incompatível para terem direito ao auxílio. Ainda segundo o órgão, parte do resultado das análises realizadas em julho, constatou proprietários de veículos acima de R$ 100 mil, sócios de empresas, donos de embarcações, residentes no exterior e doadores de campanha política.

Detalhamento:

391 CPFs de proprietários de veículos com valor superior a R$ 60 mil. Destes, 41 veículos com valor superior a R$ 100 mil. Entre os veículos estão Porsche, BMW, Audi, Mercedes Bens e Chevrolet Camaro;

- 401 CPFs de sócios de empresas com mais de 600 funcionários. Algumas são fornecedoras da União;

- 590 CPFs de proprietários de uma ou mais embarcações;

- 779 CPFs de pessoas com domicílio fiscal fora do Brasil;

-2 CPFs de doadores de R$ 10 mil e R$ 11 mil, nas eleições de 2018;

A CGU não consegue especificar se os proprietários dos CPFs de fato cometeram fraude ou se tiveram informações pessoas usadas indevidamente.

Os casos permanecem em apuração e as informações serão encaminhadas ao Ministério Público Federal (MPF).