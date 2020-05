Mais de 160 pacientes curados da Covid-19 já receberam alta do hospital de campanha em Manaus

O impeachment do governador do Amazonas

Às vésperas de completar um mês de atividade, o hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, localizado no Lago Azul, zona Norte, já registrou mais de 170 altas de pacientes curados da Covid-19. O hospital, administrado pela Prefeitura de Manaus, grupo Samel e instituto Transire, entrou em atividade no dia 13 de abril. Hoje, 130 leitos estão ativos, dos quais 39 UTIs. As obras seguem em andamento e a expectativa é de que a unidade chegue a 279 leitos.

“O hospital é de campanha, mas não é um hospital improvisado. É uma unidade de alta complexidade, todo equipado com bons profissionais, tomografia e laboratório. É um hospital preparado para atender todas as pessoas da melhor forma possível. Não interessa se o paciente tem 20 anos ou 83 anos, o hospital e sua equipe de profissionais estão prontos para realizar o melhor atendimento, e acima de tudo salvar vidas, como é o que está acontecendo. Tem pacientes chegando pela central de regulação, vindo de SPAs e de outros hospitais da cidade, em estados gravíssimos. E o hospital não vai se eximir de atender esses pacientes, pelo contrário, graças a Deus e ao atendimento humanizado do nosso hospital de campanha, estamos podendo devolver essas pessoas para suas famílias, para suas casas, curados”, destacou o perfeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.

Neste domingo (10) mais 15 pacientes receberam alta do hospital. De acordo com o coordenador do hospital, Ricardo Nicolau, em menos de um mês, o hospital mostrou que está cumprindo com sua missão de cuidar das pessoas de forma diferenciada e com respeito ao ser humano.

Em funcionamento desde o dia 13 de abril, o hospital ocupa a estrutura do Centro Integrado Municipal de Educação (Cime), no bairro Lago Azul, zona Norte, atendendo pacientes encaminhados por meio da Central de Regulação.

Mais de 350 profissionais atuam no hospital de campanha do município Gilberto Novaes. Além do corpo técnico da área da saúde, como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, nutricionistas, somam-se a esses profissionais trabalhadores das áreas administrativas, serviços gerais, motoristas de ambulâncias, maqueiros, seguranças, entre outros, que diariamente estão desenvolvendo suas atividades na unidade hospitalar.