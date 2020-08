Mais de 100 mil estudantes da rede pública retornam às aulas nessa segunda-feira em Manaus

Manaus/AM - Estudantes do Ensino Médio de 123 escolas da rede pública estadual devem retornas às escolas a partir dessa segunda-feira (10).

A Escola Estadual Jacimar da Silva Gama, localizada na rua Paraguaçú, no bairro de Petrópolis, receberá a equipe da Secretaria de Educação e o secretário Luis Fabian Barbosa para o acompanhamento das atividades iniciais, a partir das 6h30.

O Amazonas é o primeiro estado a retornar com as aulas presenciais após o período de isolamento social. Cerca de 100 mil estudantes retornar às atividades.

As aulas presenciais da rede estadual retornam um mês após a reabertura das instituições de ensino privadas. A reabertura das escolas estaduais estava prevista no 4º ciclo da reabertura gradual das atividades do Governo do estado.

O Sindicato dos Professores e Pedagogos das Escolas Públicas do Ensino Básico de Manaus (Asprom-Sindical), não concorda com o retorno e decretou greve da categoria na última quarta-feira (5), mesmo assim o Governo mantém o cronograma para amanhã.