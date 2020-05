Mais de 10 municípios do Amazonas não tem casos confirmados de coronavírus

Coronavirus já entrou dentro de casa

Manaus/AM - O Amazonas é o quinto estado com maior número de casos de coronavírus no Brasil, e apenas 11, dos 62 municípios, ainda não registraram casos da doença.

Segundo dados do Boletim Atlas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Amazonas, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), publicado nesta sexta-feira (01), as cidades de Japurá, Guajará, Ipixuna, Envira, Itamarati, Pauini, Apuí, Uarini, Alvarães, Barreirinhas e Boa Vista do Ramos são as únicas cidades que ainda não confirmaram casos de Covid-19.

A capital Amazonense lidera o ranking com maior número de casos confirmados desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 460 novos casos de coronavírus desde quinta-feira (30), e alcançou 5.723 pessoas infectadas. O número de mortes também aumentou significativamente e registrou 51 novos óbitos no mesmo período de 24 horas, de acordo com os dados divulgados pelo governo do Estado, nesta sexta-feira. Ao todo, 476 pessoas morreram com a doença.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde, o Amazonas fica atrás de capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Ceará.