Mãe encontra filho morto e assassino dormindo com o corpo no Amazonas

Manaus/AM - Um homem identificado por Pedro Colares Xavier Filho, 22, foi morto com golpes de foice no pescoço, no último sábado (2), na comunidade São Sebastião do Quebra, zona rural de Parintins.

De acordo com a polícia, o corpo do jovem foi encontrado pela própria mãe, uma mulher de 42 anos, que informou que o autor do crime seria um jovem de 19 anos, que teve uma desavença com a vítima enquanto tomavam cerveja em uma casa.

A polícia disse ainda, que outro autor do crime, um homem de 29 anos, foi encontrado na residência, onde aconteceu o crime, dormindo sobre o corpo da vítima.

O homem foi preso e levado ao 3ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil investiga o assassinato.