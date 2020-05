Mãe de suspeito da morte de Miss diz em programa que filho foi vítima de criminosos em Manaus

Impeachment de Wilson e Carlos pode cair no “isolamento social”

Manaus/AM - Uma declaração dada no programa Cidade Alerta, dada por Maria Rodrigues, mãe de Rafael Fernandez Rodrigues, 31 anos, suspeito de ter assassinado a facadas a ex-namorada e finalista do Miss Amazonas Kimberly Mota, de 22 anos, gerou desconforto em alguns manauaras. Maria disse que não acredita que o filho possa ter cometido o crime e afirmou que "Manaus é pobre", e que por comprar um carro modelo Audi, teria "pedido para morrer", acreditando que o filho tenha sido vítima de criminalidade pela aquisição do veículo.



O programa foi ao ar na tarde desta terça-feira (12), horas após Kimberly ter sido encontrada esfaqueada ao lado de uma cama, no apartamento de Rafael, localizado em um condomínio localizado na avenida Joaquim Nabuco, área central de Manaus.



Ao ser questionada pelo apresentador Luiz Bacci sobre suposto crime, a mãe do suspeito informou que o filho relatava que Rafael gostava da cidade, era estudioso e não possuía vícios. Disse ainda, que havia conhecido uma bacana, possivelmente se referindo a Kimberly.



"E essa pobreza, Manaus já é pobre, e por conta da pandemia as pessoas... ele ainda trocou de carro e eu não sabia, comprou um Audi, é pedir pra morrer. Ele foi sequestrado e eu tenho a certeza, como que não o acharam até agora?", relatou Maria.



Na noite desta terça-feira (12), o Juiz George Hamilton Lins Barroso expediu o mandado de prisão para Rafael, por suspeita pelo crime de homicídio.

Fuga



Circula nas redes sociais um boletim epidemiológico que consta que o ex-namorado de Kimberly teria entrado no estado de Roraima, e que inclusive, teria dado o endereço do local onde a Miss Manicoré estaria, morta.



A delegada Zandra Ribeiro, contou a imprensa que nesta quarta-feira (13) possa haver 'boas notícias' sobre o caso, mas que não poderia divulgar mais informações.