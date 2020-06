Mãe de Rafael Fernandez enfrenta câncer e ainda não conseguiu visitar filho na prisão em Manaus

Os mascarados

Fátima Fernandez, 61, mãe de Rafael Fernandez enfrenta uma luta contra o câncer desde 2019. Em entrevista ao blog Universa, ela disse que o filho a auxiliava financeiramente.

O jovem foi preso suspeito do assassinato da miss Manicoré Kimberly Mota, no dia 15 de maio. O corpo da vítima foi encontrado no apartamento do advogado.

"Imagina a barra de aguentar isso sem apoio de outros parentes. Sou a mãe do homem que fez isso e nunca vou julgá-lo porque já tem muita gente condenando. Vou ficar dando apoio. Mãe é mãe", disse.

Por conta da pandemia do coronavírus, as visitas no presidio foram suspensas pelo governo do Amazonas. "Até agora não consegui falar com meu filho para saber o que, de fato, aconteceu. Sempre falei para não bater em mulher e não fazer nada. Não imagino o que tenha acontecido”.

A defesa do suspeito entrou com um pedido de liberdade, mas ainda não obteve decisão da justiça. Ainda segundo a reportagem, Rafael está em uma cela especial sozinho.