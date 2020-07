Luiz Castro diz que não vai se candidatar neste ano e explica polêmicas na Seduc

Erros, omissões e 'transparência' do governo Wilson Lima

Manaus/AM - O ex-deputado e ex-secretário de Educação, Luiz Castro (Rede), comunicou que não vai disputar as eleições municipais deste ano. A declaração ocorreu por meio de postagem nas redes sociais, na última quinta-feira (31). Na postagem, Castro divulgou vários vídeos onde explica os motivos que o levaram a se afastar da política.

Luiz Castro explica que após assumir a Secretaria de Educação se tornou alvo de ataques, que segundo ele, foram motivadas pela excelente votação que recebeu para o Senado nas eleições de 2018. O ex-secretário também diz que as denúncias do empresário Francisco Dantas, o desgastaram física e emocionalmente.

O empresário, que tinha contrato com a secretaria para o transporte escolar, afirmou em delação ao Ministério Público de Contas (MPC) que pagava propina a deputados e bancou gastos de viagens do governador. Essas denúncias foram desmentidas pelo próprio empresário após ser convocado para se explicar na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Luiz Castro ainda se explica sobre outras acusações nos vídeos divulgados.