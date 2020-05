Lojas estão proibidas de fazer promoções durante reabertura gradual do comércio em Manaus

Procuradores terão que optar entre as maçãs e a vovozinha

Manaus/AM - As regras divulgadas pelo Governo para a reativação de lojas na próxima segunda-feira (1), na capital proíbe a realização de liquidações, as famosas das famosas “promoções”, no interior das mesmas.

De acordo com o documento, serão permitidas apenas liquidações feitas pela internet, seja por meio de aplicativo, site ou demais canais semelhantes:

“O decreto veda a realização e divulgação, por qualquer meio, de liquidações e ações similares, na modalidade presencial, nos estabelecimentos comerciais com funcionamento autorizado, sob pena de revogação imediata da autorização, sem prejuízo da responsabilização cível e penal. A regra não se aplica às compras realizadas exclusivamente no ambiente eletrônico”, detalha.

As entregas dos produtos aos clientes também devem ser agendadas para evitar aglomerações no local. E uma das opções para isso é o uso de guichês que devem funcionar em regime drive-thru. Os shoppings já se preparam para trabalhar assim, porém, preciso estar atentos as medidas de seguranças exigidas:

Limitação de até 20 guichês por shopping; limite de um vendedor por vez no guichê; proibição de estocagem ou armazenamento de produtos nos guichês, bem como oferta de outros itens; e respeito aos protocolos de higienização e segurança.

Também devem ser implementadas medidas de comunicação: orientação de funcionários, clientes e demais frequentadores quanto a suspeita ou confirmação de Covid-19; e de monitoramento: acompanhamento da saúde dos colaboradores, de seus familiares e entes próximos, entre outras. A autorização para o funcionamento dos estabelecimentos poderá ser revista em caso de descumprimento dessas condições.