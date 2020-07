Loja atingida por incêndio em Manaus apresenta rachaduras, mas não tem risco de desabar

Wilson Lima vence a batalha política

Manaus/AM - A Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Manaus (Sepdec) realizou nesta quarta-feira (15), uma nova vistoria numa loja de colchões atingida por um incêndio na última segunda-feira (13), localizado na rua Autaz Mirim, no bairro São José, zona Leste. A ação foi realizada pela equipe de engenharia do órgão que não verificou risco de desabamento no local.

Segundo o secretário-executivo da Sepdec, Cláudio Belém, na visita técnica foi realizada uma nova avaliação do imóvel. “Verificamos algumas patologias no segundo pavimento em algumas paredes, passamos para o proprietário para que ele tome as providências para os reparos, mas não encontramos nenhum risco de desabamento com relação à estrutura de laje, vigas e pilares”, afirmou.

Ainda segundo Belém, com base na primeira vistoria realizada na segunda-feira, 13, foi feita uma avaliação prévia, mas o local estava muito quente devido às chamas, o que impediu de fazer uma avaliação mais minuciosa.

"Só após às 72 horas do sinistro, é possível verificar a situação da estrutura porque neste período as paredes estão quentes e vão esfriando. Então elas podem aparecer com alguma patologia ou desabamento", explicou.

Durante a vistoria, a Defesa Civil também orientou o proprietário do imóvel a adotar medidas de segurança durante a recuperação do prédio, devido às rachaduras.