Lives vão orientar professores sobre cuidados com voz em Manaus

Interior do Amazonas quer atenção para os que ainda não morreram

Manaus/AM – O cuidado com a voz do professor e formas de estimular aspectos linguísticos e cognitivos, durante o isolamento social, serão tratados em duas lives distintas, voltadas aos profissionais da rede municipal de ensino, da Prefeitura de Manaus, nos próximos dias 25 e 29/5. As transmissões serão realizadas por fonoaudiólogos, a convite da Secretaria Municipal de Educação (Semed), pelo Instagram. A ação faz parte de uma série de lives que vêm sendo realizadas, desde o início de abril, por profissionais da área de saúde aos servidores da prefeitura. A atividade é coordenada pelo Núcleo de Parcerias Institucionais (Nupi) da Semed, que viabiliza parcerias que contribuem com práticas positivas às ações já realizadas pela rede municipal de ensino. “A proposta desse trabalho é proporcionar o acesso da equipe escolar e de toda a comunidade a conhecimentos e informações nesse momento de pandemia, para ser socializado com as suas famílias”, explica a assessora técnica do Nupi, Amanda Melo, sobre o objetivo dos encontros virtuais. Temas A primeira live será realizada pelo especialista em linguagem, Thiago Moraes, no dia 25, das 19h às 19h40, pelo perfil @fonoaudiologiauninorte. Thiago abordará o tema “Atividades para estimular aspectos linguísticos e cognitivos durante o isolamento social”. O assunto tratado será a importância do brincar para a linguagem e aprendizagem, além de dar dicas de atividades para realizar em casa e que estimulem os aspectos linguísticos e cognitivos de adultos e crianças. Durante o encontro, o profissional vai expor atividades que poderão ser realizadas por qualquer pessoa. “Atividades muitas vezes já realizadas e que as pessoas desconhecem os ganhos alcançados por meio delas”, acrescenta Moraes, além de destacar que a live será bem interativa, e na medida do possível responderá às perguntas dos participantes.

Já a fonoaudióloga Ivy Dias vai trabalhar o tema “Voz do professor: orientações e cuidados”, no dia 29, de 17h às 17h45, pelo seu perfil no Instagram, @ivy_dias. Durante a sua palestra virtual, a profissional vai falar sobre saúde vocal e apresentar dicas de como cuidar da voz.

Ambas as lives serão interativas e objetivas, com explanação dos temas e reserva de tempo para os internautas tirarem dúvidas. “Vou entrar e aguardar um minuto para as pessoas entrarem. Depois vou falar os meus tópicos e após isso abro espaço para participação de algumas pessoas presentes”, informa Ivy.