Live do projeto Educação Pós-Pandemia foca na família em Manaus

Manaus/AM - O “Engajamento familiar” foi o tema da segunda live do projeto “Educação Pós-Pandemia” promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed). O seminário virtual aconteceu na tarde desta quarta-feira, 5/8, e integra uma trilogia de lives educacionais. O encontro foi mediado pela titular da Semed, Kátia Schweickardt, e contou com a participação das educadoras Beatriz Abuchaim, gerente de Conhecimento Aplicado da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal (SP), e Nívia Lima, gestora do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Paulo Herban Jacob, na Colônia Terra Nova, zona Norte. De acordo com a secretária de Educação, o projeto “Educação Pós-Pandemia” está abordando três eixos já presentes na rotina dos gestores e educadores e que agora, por meio do seminário virtual, estão sendo compartilhados: “Educação Integral”, “Engajamento Familiar” e “Educação & Tecnologia”. “O engajamento familiar está presente nas nossas 496 unidades de ensino, por meio de ações e práticas que envolvem a participação dos pais e familiares na educação dessas crianças e adolescentes. Com os esforços dos nossos gestores, estamos conseguindo melhorar os índices, garantindo direitos. E isso será cada vez mais possível se as famílias se conectarem, cada vez mais, às escolas. É essa discussão que estamos propondo nesse debate”, destacou Kátia. A psicóloga Beatriz Abuchaim atua na área da educação infantil há mais de 20 anos e dedicou suas pesquisas de mestrado e doutorado ao tema. Atualmente, atua na Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, em São Paulo, gerenciando projetos relativos à educação infantil.

Trilogia

O projeto “Educação Pós-Pandemia” continua na próxima quarta-feira, 12, às 15h, com a live “Educação & Tecnologia” e contará com a participação do educador Zevaldo Sousa, especialista em Mídias na Educação, pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e Leo Burd, fundador da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa.

Ao fim das três lives terão participados personalidade da educação com reconhecimento nacional e internacional, sempre com contraponto e colaboração de alguém experiente na área de educação, para compartilhar suas vivências.