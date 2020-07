Linhas de ônibus sofrem alterações temporárias em Manaus; confira

OPERAÇÃO SANGRIA: justificativa da PGR para prorrogar prisão de acusados

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus informa que, a partir das 9h desta segunda-feira, 6/7, as linhas de ônibus que trafegam no conjunto Manoa em direção ao Terminal de Integração 3 e adjacências serão desviadas por conta do avanço das obras do complexo viário Professora Isabel Victória, na avenida Max Teixeira, zona Norte, executadas pelo município.

As linhas 030, 055, 056,329 e 458, após sair do Conjunto Manoa, farão conversão à direita na avenida Max Teixeira e, mais adiante, fazem o retorno nas proximidades do antigo Armazém Portela para seguir no itinerário normal em direção ao T3. Já a linha 329 mantém a rota seguindo para a avenida Timbiras.