Letalidade por Covid-19 cai mais de 5% em Manaus

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

Manaus/AM - A edição mais recente do boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), divulgada neste sábado (04/), aponta que Manaus voltou a não registrar confirmação de óbito por Covid-19 em 24 horas, até às 10h de hoje. A mesma situação ocorreu pela primeira vez no dia 24 de junho. O índice de letalidade no Amazonas também permanece em queda, tendo saído de 8,9%, no dia 19 de abril, para 3,84% na data de hoje.

Para o governador, a queda nos números indica que o Amazonas está no caminho certo. Os boletins divulgados são consolidados diariamente às 10h e levam em conta dados inseridos em sistemas como o e-SUS Notifica e o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM).

Letalidade - A estratégia para o enfrentamento da pandemia vem se refletindo na queda progressiva da letalidade do novo coronavírus no Amazonas, que passou de 8,9%, no dia 19 de abril, para 3,84% na data de hoje - uma diminuição de mais de 5% em dois meses e meio.

Entre as medidas implementadas pelo Governo está a ampliação da rede de assistência na capital, com aumento de cerca de 100% na oferta de leitos para Covid-19 em Manaus, entre leitos clínicos e de UTI.

No interior, as ações de regionalização da saúde também foram intensificadas, com envio de insumos e respiradores aos municípios de referência para montagem de Unidades de Cuidados Intermediários (UCIs), além do reforço nas remoções para a capital por meio de UTI aérea.

Até o final da próxima semana, 100% dos municípios polos e subpolos das regionais de saúde vão estar com respiradores instalados pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam), beneficiando 860 mil pessoas de 16 municípios.