Kits do programa ‘Merenda em Casa’ começam a ser entregues no interior do Amazonas

O Processo de impeachment do governador Wilson Lima

Manaus/AM - A entrega dos kits de alimentos do programa “Merenda em Casa”, do governo do Estado, começará no interior do Amazonas. Diferente de Manaus, onde houve cadastramento por meio de aplicativo, no interior não será necessário.

Ao invés disso, cada Coordenadoria Regional está fazendo o levantamento do quantitativo de estudantes por turma, com sua respectiva matrícula. Logo, estando devidamente matriculado, o estudante receberá, automaticamente, o benefício do “Merenda em Casa” - será um por matrícula.

Com relação aos prazos, pais ou responsáveis devem ficar atentos e no aguardo. Cada unidade de ensino informará, por meio de TV, rádio e mídias digitais, os dias e horários em que os kits serão entregues. As datas serão previamente agendadas e informadas pelas escolas.

O benefício do “Merenda em Casa” será distribuído na própria escola do aluno. Serão beneficiados estudantes de todas as modalidades de ensino.

No ato do comparecimento do kit, os pais ou responsáveis por alunos menores de idade devem apresentar um documento oficial (RG, CNH, CTPS) ou certidão de nascimento para comprovar a legibilidade do parentesco. Caso o estudante seja maior de idade, ele poderá receber o seu benefício mediante de documentos de identificação.

Ainda no momento do recebimento, será necessária a assinatura de uma cautela, atestando a quantidade dos itens recebidos.

Kits

Os municípios da Região Metropolitana de Manaus receberão kits que estão sendo produzidos na capital. Para os municípios mais distantes estão sendo liberados recursos para que os gestores possam adquirir os itens no comércio local. Cada kit destinado aos estudantes deverá conter 11 itens e também receberá complementação dos produtos adquiridos dos produtores rurais.