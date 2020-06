Kits do ‘Merenda em Casa’ são entregues para estudantes de Anamã e Caapiranga

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

Manaus/AM - Os estudantes da rede estadual dos municípios de Caapiranga e Anamã, no interior do Amazonas, começaram a receber os kits do “Merenda em Casa” nesta segunda-feira (1º). Ao todo, mais de 2,7 mil alunos serão beneficiados pelo programa do Governo do Estado.

Em Caapiranga, estudantes de três unidades de ensino receberão o kit, totalizando 1.454 alunos atendidos. São elas: Escola Estadual (EE) Carmina de Castro, EE Justina Pires e EE Hermógenes Saraiva. No interior, diferentemente de Manaus, que contou com um serviço de delivery, o benefício será retirado, pelo próprio pai, responsável ou estudante maior de idade, na unidade de ensino em que o aluno está matriculado.

No município de Anamã, cinco unidades de ensino distribuirão os kits do “Merenda em Casa”, totalizando 1.271 alunos beneficiados. São elas: EE Tancredo Neves, EE Alcinda Pinheiro Costa, EE Duque de Caxias, EE Maria Nogueira Marques e EE Jesuína Régis.