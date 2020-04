Justiça nega pedido para fechamento de agência da Caixa em Itacoatiara

Cumplicidade, omissão e mortes pelo coronavírus no Amazonas

Manaus/AM - O pedido realizado pelas Defensorias Públicas do Estado e da União (DPE) e (DPU) para fechar temporariamente a agência da Caixa em Itacoatiara foi negado pelo juiz federal Diego Oliveira, na última quinta-feira (9). As defensorias solicitaram o fechamento até que fosse apresentado um plano de prevenção à Covid-19.

Itacoatiara é o terceiro município com mais casos no Estado, 11 até a última quinta-feira.

Em sua decisão, o juiz disse que seria grave suspender o serviço na agência tanto quanto o risco do Covid-19, pois no interior esse tipo de atendimento é reduzido e a população ficaria sem assistência, principalmente as pessoas mais carentes que não tem acesso ao atendimento eletrônico.

Sobre o pedido de multa para a agência devido a aglomeração de pessoas em frente ao estabelecimento, o juiz disse que essa não era uma responsabilidade da Caixa de restringir o número de pessoas na rua.