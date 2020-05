Justiça nega lockdown em Iranduba

Os vilões da pátria amada

Manaus/AM - O juiz Carlos Henrique Jardim da Silva, da 2ª Vara de Iranduba, no Amazonas, negou nesta quinta-feira (28), o pedido do MP-AM (Ministério Público do Amazonas) para decretar lockdownem Iranduba sob argumento de que compete ao prefeito 'Chico Doido’, adotar a medida.

Além da decisão, o juiz determinou que governo e prefeitura instalem pelo menos cinco UTIs na cidade para pacientes graves, de acordo com recomendação da Amib (Associação de medicina Intensiva Brasileira) e do Ministério da Saúde. O juiz também determinou que o prefeito implemente medidas imediatas, como a distribuição de cestas básicas para população vulnerável.