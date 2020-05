Justiça do Amazonas mantém suspenso impeachment de Wilson Lima e Carlos Almeida

Universo paralelo. Esqueletos fardados saem do armário

Manaus/AM - Em decisão por maioria de votos, nesta terça-feira (26), o Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) manteve a suspensão do andamento do processo de impeachment do governador e vice-governador do Estado, Wilson Lima e Carlos Almeida, que foi aberto na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Os magistrados entenderam que existe inconstitucionalidades nos artigos do Regimento Interno da Aleam que resguardavam a abertura do processo de impeachment em conjunto do governador e vice-governador do Amazonas.