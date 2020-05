Juíza federal condena seis réus por desvio de R$ 1,3 milhão da saúde do Amazonas

O lockdown e as lições do juiz Ronnie Frank Stone

Manaus/AM - A juíza federal Ana Paula Serizawa condenou seis réus da operação Maus Caminhos pelo desvio de R$ 1,3 milhão da saúde do Amazonas, conforme decisão tomada na última terça-feira (5). Os desvios ocorreram no contrato entre o Instituto Novos Caminhos (INC) com a empresa Salvare, que supostamente seria para instalação de software hospital no Centro de Reabilitação em Dependência Química (CRDQ), localizado na zona rural de Manaus.

O suposto contrato nunca foi cumprido, mas ocorreram cerca de 17 transferências de recursos federais da saúde que foram desviados entre novembro de 2014 a maio de 2016. Conforme a decisão da juíza, o esquema tinha o objetivo de enriquecer o médico Mouhamad Moustafá, sócio da empresa Salvare e do INC, apontado como líder da organização criminosa que culminou na operação Maus Caminhos.

Condenações

Jennifer Naiara era presidente do INC na época em que a Salvare foi contratada. Ela foi condenada a 2 anos 4 meses e 10 dias em regime fechado. Ela também terá que pagar uma multa de quase R$ 44 mil.

Mouhamad Moustafá foi condenado a 10 anos e 10 meses de prisão em regime fechado e multa de R$ 1,5 milhão. Ele está em prisão preventiva desde dezembro de 2018 após quebrar medida cautelar ao manter contato com outro investigado na ‘Maus Caminhos’.

Priscila Coutinho foi condenada a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado e deve pagar multa de aproximadamente R$ 199,2 mil. A advogada era diretora financeira da Salvare e também é delatora na ‘Maus Caminhos’.

Pablo Gnutzmann foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão, também em regime fechado e multa de aproximadamente R$ 37 mil.

Paulo César de Souza foi condenado a 3 anos de prisão em regime aberto e multa de R$ 15 mil e Rossycleia da Silva a 3 anos, 1 mês e 15 dias de prisão em regime aberto e multa de R$ 16 mil.

Além das condenações, Mouhamad, Priscila, Jennifer e Pablo também terão que devolver o valor de R$ 1,3 milhão desviado da Saúde do Amazonas, com atualização monetária, de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal.