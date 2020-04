Juiz ouve secretária de saúde do Amazonas sobre ampliação de leitos

Sepultem os mortos, mas não enterrem a esperança dos que ainda lutam pela vida

Manaus/AM - A secretária de saúde do Amazonas, Simone Papaiz, foi ouvida pelo juiz Paulo de Britto Feitoza, titular da 4ª Vara da Fazenda Pública, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), na última terça-feira (28). Ela apresentou quais as providências tomadas para ampliação de leitos no Hospital Delphina Aziz e em outras unidades privadas, em resposta a decisão judicial no dia 16 de abril.

Ao juiz a secretário afirmou que teve expansão no número de leitos do Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, que na época da decisão tinha 66 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 154 leitos clínicos e, atualmente, já conta com 78 leitos de UTI e 212 leitos clínicos, totalizando 290 leitos na unidade, estando a 60 leitos da capacidade total do hospital, que é de 350.

Papais justificou que para abrir todos os leitos está na dependência da contratação de profissionais especializados por parte da Organização Social de Saúde (OSS), que administra o hospital.

Hospital Getúlio Vargas

Também foi apresentado, durante a audiência, o plano de utilização do Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), que já iniciou a oferta de 10 leitos de UTI e 38 leitos clínicos para a rede estadual de saúde e já está atendendo pacientes positivos ou suspeitos de Covid-19, ajudando a desafogar parte da demanda dos Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Hospital Beneficente Portuguesa

Sobre o uso de leitos do Hospital Beneficente Portuguesa foi informado ao juiz que isso ainda está sendo avaliado pela secretaria. Segundo a Susam, a direção do hospital enviou proposta na terça-feira, onde informou a capacidade de oferecer leitos para pacientes que não estejam em tratamento de Covid-19.

Próximas ações

Ao final da audiência ficou acertado, por parte da secretaria de Saúde, o envio semanal aos órgãos de controle e à Justiça estadual de um boletim com todas as ações adotadas pelo Governo do Amazonas para o enfrentamento da pandemia no Estado, como a ampliação de leitos, aquisição de equipamentos e insumos e contratação de Recursos Humanos. Uma nova audiência também ficou agendada para o dia 5 de maio.