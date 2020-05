Juiz determina bloqueio nas contas do Governo do Amazonas e Wilson Lima

Amazonas conta seus mortos em meio a uma crise política perigosa

Manaus/AM - O juiz César Bandieira determinou o bloqueio de R$ 50 mil do Governo do Estado do Amazonas e na conta pessoal do governador Wilson Lima.

A decisão segundo o juiz, é em decorrência do governador não ter cumprido decisão judicial para ampliação da oferta de serviços de hemodiálise, nos leitos de UTI, mesmo após ter sido notificado por duas vezes.

Confira o documento completo: