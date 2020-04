Juarez Klinger morre de insuficiência cardiorrespiratória em Manaus

Empresas da ZFM só lamentam, demitem e não ajudam no combate a Covid 19

Manaus/AM - Nascido em Coari/AM no dia 28 de junho de 1934, morreu nesta segunda-feira, dia 13, em Manaus, o médico Juarez Klinger do Areal Souto, especializado em clínica médica, pediatria, pneumologia e gastroenterologia.

Com o número de inscrição 64, no Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas (Cremam), Klinger morreu, segundo informou o Conselho, em decorrência de insuficiência cardiorrespiratória.

Professor aposentado da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Juarez Klinger havia completado 60 anos de prática da medicina em dezembro do ano passado.