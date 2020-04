Jovens desaparecem após saírem para caçar em área de mata no Amazonas

Em 4 meses, Amazonas recebeu R$ 400 milhões para a saúde

Manaus/AM - O adolescente Taysson França, 17, e Weverton Palheta, 20, estão desaparecidos há mais de cinco dias, após saírem para caçar em uma região de mata no município de Manicoré.

Segundo o Corpo de Bombeiros a dupla sumiu na manhã da última sexta-feira (10), quando saíram para caçar em uma imensa área de mata próxima do rio Atininga.

Uma equipe, com quatro bombeiros do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente (BIFMA) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) de Manaus, foi enviada ao município na manhã desta quarta-feira (15) para realizar as buscas pelos jovens.