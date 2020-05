Jovem é preso com dinheiro e drogas no Amazonas

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

Manaus/AM - Um jovem de 21 anos foi peso, na tarde de segunda-feira (18), em Caapiranga em posse de grande quantidade de drogas e dinheiro, no Centro da cidade. Ele também já responde pela acusação de tráfico de drogas na justiça no município.



Segundo a polícia, a detenção ocorreu durante patrulhamento de rotina na área do Centro, quando, na rua Manoel Loureiro, a equipe avistou três rapazes em atitude suspeita. Na abordagem, os policiais encontraram com um dos suspeitos certa porção de entorpecentes.



Durante revista, o rapaz confessou possuir mais materiais ilícitos em sua residência, para onde os policiais se dirigiram. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram, em uma sala, cinco porções pequenas de erva semelhante a maconha, duas porções médias com características de cocaína, seis porções pequenas de substância possivelmente oxi, uma balança se precisão, material para embalo, máscaras e a quantia de R$ 4.021,50 em espécie.



Diante dos fatos, o jovem recebeu voz de prisão e, juntamente com a materialidade ilícita e o dinheiro, foi entregue no 32º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências.