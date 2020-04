Jovem é preso após furtar loja de roupas no Amazonas

Tensão política cresce e isola governador Wilson Lima

Manaus/AM - Policiais militares do 3º Grupamento da Polícia Militar (GPM), por meio do 9º Batalhão da Polícia Militar (BPM), detiveram, na tarde desta segunda-feira (27), um homem de 21 anos, suspeito de furto em uma loja de calçados localizada no município de Anamã. Com ele, os policiais apreenderam mais de 40 peças de roupa.

Os policiais foram acionados por volta das 17h30 para atender à ocorrência de furto a uma loja de calçados. Ao chegar ao local, a guarnição logo visualizou um indivíduo com as características repassadas na denúncia. Após abordagem e revista pessoal, os policiais encontraram todo material que foi apreendido.

Questionado, o suspeito informou que teve ajuda de um comparsa, que conseguiu fugir antes da chegada da polícia. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Delegacia de Polícia do município.