Jovem é espancada pelo marido e amiga após recusar sexo a três

Uma jovem de 18 anos foi espancada neste fim de semana em Três Lagoas, a 338 quilômetros de Campo Grande, depois de recusar participar de sexo a três com o marido de 25 anos e uma ‘amiga’ do casal. Ela foi agredida com socos e chutes e socorrida por vizinhos.

Segundo o MidiaMax, as agressões aconteceram quando o trio que estava na residência do casal passou a ingerir bebidas alcoólicas e a ‘amiga’ teria ficado seminua deitando na cama da jovem, que se deitou ao lado dela. O marido estava deitado em um colchão no chão. A vítima disse que em um determinado momento, a ‘amiga’ passo a dizer que deveriam fazer sexo a três, o que foi negado pela jovem.

Como a recusa, a jovem acabou sendo agredida pelo marido e pela amiga com socos, chutes e puxões de cabelo, e o marido ainda tentou esganá-la. Os vizinhos invadiram a casa e salvaram a vítima, que foi levada para atendimento médico com várias escoriações pelo corpo.

Antes de ser preso, o autor disse que iria matar a esposa. Ele e a amiga foram levados para a delegacia e a vítima pediu por medidas protetivas. O homem já tem passagens por furto, tráfico de drogas e corrupção de menores.