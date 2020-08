Josué Neto propõe e Wilson Lima aceita pacto para fim de embate político

Manaus/AM - O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), Josué Neto publicou um vídeo em que pede uma “trégua” aos embates políticos com o governador Wilson Lima (PSC).

“Estou vindo a público com humildade e sentimento republicano, me direcionando ao governador Wilson Lima. Há meses estamos tendo embates políticos, e tá na hora de acabarmos com essa desunião. Tá na hora do poder público trabalhar junto e em sintonia para o bem do povo do Amazonas”, declarou Josué Neto.

Em resposta, o governador Wilson Lima se mostrou aberto ao diálogo e reafirmou respeito aos poderes. “De minha parte nunca houve ataques. Respeito a independência dos poderes e sempre busquei o entendimento para o bem do povo do Amazonas. A iniciativa do presidente Josué Neto é extremamente positiva e terá de minha parte sempre o respeito assim como tenho todos os outros poderes e órgãos de controle”.

O fim da guerra política vem após uma série de críticas do presidente da ALE-AM sobre o poder de governabilidade de Wilson Lima. Josué Neto não teria ficado satisfeito com o veto na Lei do Gás, no entanto, o governador disse que há uma equipe trabalhando em uma nova lei e que aguarda um parecer da Fundação Getúlio Vargas para colocar em discussão com todos o Tribunal de Contas do Estado e demais órgãos interessados para tomar decisões que leve em consideração os interesses do Estado e a geração de emprego e renda.