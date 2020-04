José Aldo perde chance de ir ao UFC 250, diz site

Cumplicidade, omissão e mortes pelo coronavírus no Amazonas

O lutador amazonense José Aldo não participará do UFC 250, isto porque está com visto de trabalho vencido, o que o faz perder a chance de recuperar o título de campeão do Ultimate.

Segundo publicação do Super Lutas, o brasileiro está impossibilitado de viajar para o país no UFC 250, já que, em tempos de pandemia do coronavírus, a embaixada norte-americana não está emitindo novos documentos. O favorito para assumir o desafio a Henry Cejudo pelo título dos galos (até 61,2kg.) é Dominick Cruz. A informação foi divulgada pelo ‘Combate’.

O UFC 250, inicialmente, tomaria lugar no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. No entanto, a informação de que o local foi cedido ao governo como base hospitalar às vítimas do COVID-19, juntamente às medidas preventivas adotadas que proíbem a realização de eventos públicos, fizeram com que o Ultimate precisasse transferir o espetáculo para os Estados Unidos. Segundo informações, o manauara já interrompeu os treinamentos e, agora, precisará aguardar até que sua situação com o visto de trabalho seja regularizada para que, assim, possa voltar a atuar em território norte-americano.