Jornalista Luana Borba desabafa e revela que ficou com pulmão comprometido ao contrair Covid-19; vídeo

O Amazonas é um dos estados com mais infectados por COVID-19 no Brasil.



A Jornalista Luana Borba foi uma dessas pessoas. Mesmo tomando todos os cuidados contraiu o vírus. pic.twitter.com/4ZEajSduKA — Rede Amazônica (@RedeAmazonica) June 13, 2020

Manaus/AM - A apresentadora do Jornal do Amazonas, da Rede Amazônica, Luana Borba, falou em vídeo divulgado nas redes sociais da emissora, sobre ter contraído o novo coronavírus (Covid-19).

Luana falou sobre a surpresa, pois o primeiro sintoma que ela sentiu foi a falta de ar. Ao fazer a tomografia, ela descobriu que já estava com 25% do pulmão comprometido. Além de Luana, o marido dela, também foi diagnosticado com a doença e o casal teve sintomas diferentes.