Jornal Nacional mostra viagens em barcos clandestinos e aumento de casos de coronavírus no interior do Amazonas

Polícia Federal corta na carne e sangra

Manaus/AM - O Jornal Nacional destacou na noite desta sexta-feira (15), as viagens por barcos clandestinos com destino ao interior do Amazonas, mesmo com a vigência de decretos que proíbem o transporte intermunicipal hidroviário e terrestre de passageiros no estado. O telejornal mostrou ainda que 12 municípios do Amazonas estão entre os 20 com o maior número de casos de mortes do país, além disso, apenas 2 dos 62 municípios não tem casos confirmados de coronavírus. Até esta sexta, de acordo com dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), 18.392 casos foram confirmados no Amazonas, 47% desses casos não estão na capital. Ao todo, 1.331 mortes foram registradas por Covid-19.

“Uma pessoa que saiu contaminada de Manaus, numa lancha expressa, foi por vários dias numa lancha e isso disseminou casos no Alto Solimões”, disse Cássio Roberto do Espírito Santo, secretário-executivo adjunto de Atenção Especializada do Interior ao falar sobre a proliferação do vírus pelas águas do rio, por meio das viagens de barcos ao interior do Amazonas.

Ainda de acordo com a reportagem, mais de 200 fiscalizações já foram realizadas nos principais pontos de embarque da orla fluvial de Manaus, segundo a Agência Reguladora dos Serviços Delegados e Contratados do Amazonas, mas a principal dificuldade diversos portos clandestinos improvisados.