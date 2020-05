Jornal Nacional mostra profissionais de saúde enviados a Manaus impedidos de trabalhar

Interior do Amazonas quer atenção para os que ainda não morreram

Com centenas de mortes em Manaus e diversos profissionais afastados pelo Coronavírus, médicos e enfermeiros do Programa Brasil Conta Comigo estão em hotéis da capital amazonense, sem poder trabalhar, devido a burocracias. As informações foram divulgadas na edição do Jornal Nacional desta quarta-feira (13).

Na reportagem, profissionais que não quiseram ser identificados, informaram que já estão a cerca de dez dias sem colocar os pés em uma unidade de saúde; e que o impedimento está nos trâmites legais: "O que disseram para gente é que, como a gente vai receber uma remuneração, para ter clareza nas contas públicas, precisa assinar e sair nosso nome no Diário Oficial da União, pedindo para que a gente vá e assine esse contrato temporário”, disse um profissional de saúde.

Ainda no jornal, foi divulgado que o Ministério da Saúde informou que 303 voluntários do programa O Brasil Conta Comigo foram liberados para trabalhar no Amazonas. Outros 85 ainda precisam finalizar o processo de treinamento e registro.