Jornal Nacional: Em Manaus, acompanhantes de pacientes de Covid-19 dormem em chão de hospital

Coronavirus já entrou dentro de casa

Manaus/AM - O colapso no sistema da saúde voltou a ser destaque no Jornal Nacional na noite desta sexta-feira (1). Imagens mostram acompanhantes de pacientes de Covid-19 deitados no chão ou debaixo de macas dos infectados pelo vírus, no hospital João Lúcio, aumentando muito o risco de risco de contágio em pessoas saudáveis..

Vídeos mostram também que pacientes estão sem leitos, entre eles um idoso que teve que se acomodar em uma cadeira de rodas dentro da unidade de saúde, que já até emprestou macas de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A Secretaria de Saúde do Amazonas afirmou que a presença de acompanhantes de pacientes internados por coronavírus é proibida.