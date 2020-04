Jornal Nacional destaca recorde de enterros e caixões sendo empilhados em cemitério de Manaus

Tensão política cresce e isola governador Wilson Lima

Manaus/AM - O Jornal Nacional desta segunda-feira (27) repercutiu os problemas que Manaus vem enfrentando com a pandemia do coronavírus. Desde o aumento nos números dos casos e do colapso na saúde pública a cidade tem sido notícia na mídia nacional.

A reportagem destacou a nova medida adotada no cemitério público. Os corpos passarão a ser empilhados um em cima do outro nas covas.

Outro assunto da reportagem foi o recorde de enterros, no domingo (26), chegando a 140 em 24h. Nem todos eram vítimas da doença, mas a média de enterro aumentou desde o inicio da pandemia.