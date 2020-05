Jornal Nacional: com filha adolescente desmaiada em Manaus, mãe pede ajuda em hospital

Como a Covid-19 entrou no Amazonas

Manaus/AM - O Jornal Nacional voltou a destacar a gravidade da pandemia do coronavírus no Amazonas, na noite desta sexta-feira (8). Os hospitais não conseguem mais dar conta da quantidade de pacientes que chegam todos os dias com suspeita de Covid-19.

A reportagem mostrou uma adolescente de 17 anos desmaiada no carro, com sintomas de coronavírus, enquanto a mãe pedia ajuda para socorrer a filha em frente ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Um enfermeiro aparece com uma maca e a leva para o interior do hospital. A tia da jovem afirmou que antes de ir ao João Lúcio, a família buscou ajuda em duas outras unidades de saúde, mas sem sucesso.