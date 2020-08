Jogador do Vila Nova testa positivo para Covid-19 antes de partida contra Manaus FC

Manaus/AM - Um jogador do Vila Nova/GO testou positivo para a Covid-19, com o elenco do clube já em Manaus. O caso foi confirmado pelo presidente do clube goiano, Hugo Jorge Bravo. O Vila Nova enfrenta o Manaus FC neste sábado (8), às 18h, na Arena da Amazônia, na primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O time do Vila Nova foi submetido aos testes da Covid-19 antes de embarcar para o Amazonas, mas os resultados só saíram na sexta-feira (7), quando o time todo já estava concentrado para a partida. A situação pode ter colocado outros jogadores do time goiano em exposição ao vírus, algo que foi motivo de indignação de um jogador do Manaus FC.

O atacante Mateus Oliveira repudiou o planejamento da CBF por não impedir que o time goiano chegasse a Manaus com um jogador contaminado. O atleta teme pelo risco de contaminação dele e de seus companheiros de clube durante a partida.

O elenco do Manaus FC também foi submetido aos testes da Covid-19, mas nenhum atleta ou membro da comissão técnica teve o resultado positivo, segundo informação do clube. Porém, os resultados dos testes do técnico Welington Fajardo e dos atacantes Mateus Oliveira e Gabriel Davis ainda não foram concluídos.

A partida também teve alteração da arbitragem com um dos auxiliares testando positivo para o novo coronavírus, precisando ser substituído.