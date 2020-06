Jack Serafim ensina sobre democracia em nova temporada de vídeos no Youtube

O poder dos maus

Manaus/AM - O cientista político Jack Serafim lançou esta semana em seu canal no Youtube uma nova temporada de vídeos com abordagem fácil e rápida sobre a Ciência Política. Nos novos vídeos, temas como democracia e outras questões da atualidade são explicadas.

No primeiro vídeo divulgado, nesta terça-feira (16), Jack desvenda o real significado de democracia. Conforme ele, o fato de um país ter eleições não significa ser democrático, já que existem ditaduras que promovem eleições.

“Democracia significa o poder que emana do povo. Esse conceito está presente, inclusive no primeiro artigo de nossa Constituição Federal. Ou seja, não é o presidente, não é o Congresso, não é o STF, que tem o poder soberano, é o povo. E a população expressa suas vontades através das eleições, por exemplo. E o povo é diverso e quanto mais diversificado for essa representação, mais próximos estaremos da ideia de democracia”, disse.

Jack Serafim ressalta que embora o País seja democrático é preciso haver igualdade. “O Brasil, por exemplo, é formado em sua maioria por mulheres. 51% dos brasileiros são mulheres, mas a média nas câmaras municipais é que a cada sete vereadores, somente uma é mulher. Além disso, há cargos no serviço público que pagam mais do que quem trabalha no setor privado fazendo a mesma coisa”, afirma Serafim.

O cientista político diz, ainda, que é preciso que a democracia permita igualdade, liberdade de expressão, dentre outras liberdades. “Acesso à informação, respeito a minorias, enfim, isso só mostra o quanto ainda precisamos avançar para fazer da nossa democracia, uma referência mundial, onde o poder realmente emane do povo e não dos interesses de meia dúzia de aproveitadores”, conclui.

Os vídeos podem ser acessados em youtube.com/jackserafimam ou em suas redes sociais.