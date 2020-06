Itacoatiara ultrapassa 1 mil infectados pela Covid-19

‘Camaradagem militar’ e o povo nas ruas

Manaus/AM - Itacoatiara ultrapassou 1 mil infectados pela Covid-19, nesta segunda-feira (8), de acordo com o boletim da FVS. O município é o quarto da lista a alcançar a marcar, seguido de Parintins, Tabatinga e Benjamin Constant. O número de casos já chegou a 28.869 com 796 mortes pela doença.

Além da capital, 59 municípios têm casos confirmados: Manacapuru (2.700); São Gabriel da Cachoeira (2.299); Tefé (2.269); Coari (2.112); Parintins (1.669); Tabatinga (1.108); Itacoatiara (1.005); Benjamin Constant (1.084); Iranduba (898); Santo Antônio do Içá (863); Careiro Castanho (773); Maués (737); Autazes (670); Barcelos (636); Rio Preto da Eva (576); Presidente Figueiredo (540); São Paulo de Olivença (484); Boca do Acre (480); Anori (468); Tapauá (456); Barreirinha (413); Itapiranga (393); Alvarães (389); Beruri (374); Tonantins (330); Amaturá (334); Fonte Boa (321); Borba (315); Carauari (299); Uarini (269); Urucará (249); Novo Aripuanã (229), Anamã (215); Humaitá (204); Urucurituba (200); Eirunepé (195), Novo Airão (176); Atalaia do Norte (162); Jutaí (154), Manaquiri (153); Nova Olinda do Norte (151); Japurá (142), Silves (137); São Sebastião do Uatumã (131); Lábrea (127); Maraã (135); Caapiranga (120); Boa Vista do Ramos (93), Nhamundá (81), Guajará (80); Pauini (80); Codajás (76); Juruá (72); Manicoré (71); Careiro da Várzea (54); Santa Isabel do Rio Negro (51); Canutama (36); Apuí (27) e Itamarati (4). Envira e Ipixuna são os únicos municípios do Amazonas sem casos confirmados de Covid-19.

No interior, são 50 municípios com óbitos confirmados até o momento, em um total de 796. A lista inclui Manacapuru (113); Coari (64); Tefé (63); Tabatinga (60); Parintins (60); Itacoatiara (50); Maués (29); São Gabriel da Cachoeira (27); Iranduba (26); Benjamin Constant (25); Autazes (23); Barcelos (20); Presidente Figueiredo (16); Santo Antônio do Içá (16); Borba (14); Careiro Castanho (13); Fonte Boa (13); Tonantins (13); São Paulo de Olivença (13); Jutaí (12); Nova Olinda do Norte (12); Rio Preto da Eva (11); Alvarães (10); Amaturá (8); Novo Aripuanã (8); Boca do Acre (8); Anori (8); Manaquiri (7); Beruri (5); Novo Airão (5); Itapiranga (5); Silves (4); Barreirinha (4); Urucará (4); Tapauá (3), Humaitá (3); Carauari (2); Urucurituba (2); Caapiranga (2); Boa Vista do Ramos (2); Manicoré (2); Nhamundá (2); Codajás (2); Uarini (1); Maraã (1); São Sebastião do Uatumã (1); Careiro da Várzea (1); Guajará (1); Santa Isabel do Rio Negro (1); e Atalaia do Norte (1).

Outros 337 óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) estão sendo acompanhados, destes, 254 por investigação epidemiológica e 83 aguardando resultado laboratorial. Ao todo, 206 foram descartados para o novo coronavírus.

Serviço disponível – A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) reforça a disponibilidade de forma gratuita, por meio do aplicativo SASi, de esclarecimentos em relação a dúvidas sobre a Covid-19. A outra ferramenta também disponível é por meio do Call Center (92) 3090-1902, que disponibiliza o atendimento especializado na área médica, psicológica, farmacêutica e de enfermagem para ajudar a população com informações. Desde o início da pandemia, foram realizados mais de 92.000 atendimentos, sendo 95% oriundos de Manaus.