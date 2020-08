Irmãos são presos ao tentarem fugir com arma e drogas no Amazonas

Manaus/AM - Dois irmãos, com idades de 26 e 19 anos, foram presos nesta sexta-feira (07), no bairro Mário Fonseca, no município de Maués, interior do Amazonas. Eles são suspeitos de tráfico de drogas.

Segundo os policiais, a prisão da dupla ocorreu durante o patrulhamento ostensivo da Operação Gavião Real, quando foram observados em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram fugir mas foram capturados.

Com eles, foi encontrado em uma mochila um simulacro de arma de fogo e algumas porções de drogas e R$ 723 em espécie. Após serem questionados, a dupla confessou que na casa de seus pais, localizada no mesmo bairro, havia mais material ilícito. No local, a equipe policial encontrou três quilos de oxi, 38 trouxinhas de maconha 'skank' e uma balança de precisão.

Os suspeitos e o material foram entregues no 48º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências cabíveis.