Iranduba se aproxima de mil casos de Covid-19; número de infectados no interior é de 28.432

Globo repete Bolsonaro e enterra jornalismo

Manaus/AM - O Amazonas diagnosticou mais 487 casos de Covid-19 neste domingo (07), totalizando 49.269 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).

O Iranduba registrou 28 casos nas últimas 24h, elevando para 898 o número de infectados no município. No estado, foram confirmados mais 18 óbitos pela doença, desses 8 ocorridos nas últimas 24 horas, elevando para 2.250 o total de mortes.

Dos 49.269 casos confirmados no Amazonas até este domingo (07), 28.432 são do interior do estado (57,71%).

Municípios que têm casos confirmados: Manacapuru (2.670); São Gabriel da Cachoeira (2.286); Tefé (2.253); Coari (2.100); Parintins (1.658), Tabatinga (1.103); Benjamin Constant (1.084); Itacoatiara (962); Iranduba (898); Santo Antônio do Içá (786); Careiro Castanho (769); Maués (733); Autazes (666); Barcelos (597); Rio Preto da Eva (575); Presidente Figueiredo (538); São Paulo de Olivença (481); Boca do Acre (475); Anori (468); Tapauá (456); Barreirinha (409); Itapiranga (389); Alvarães (384); Beruri (374); Amaturá (334); Fonte Boa (321); Borba (315); Tonantins (292); Carauari (290); Uarini (269); Urucará (248); Novo Aripuanã (229), Anamã (213); Humaitá (203); Urucurituba (200); Eirunepé (195), Novo Airão (176); Atalaia do Norte (159); Manaquiri (152);Jutaí (149), Nova Olinda do Norte (140); Japurá (137), Silves (137); São Sebastião do Uatumã (130); Lábrea (117); Maraã (116); Caapiranga (109); Boa Vista do Ramos (90), Guajará (80); Codajás (74); Juruá (72); Nhamundá (72), Manicoré (68), Pauini (67); Careiro da Várzea (54); Santa Isabel do Rio Negro (43); Canutama (36); Apuí (27) e Itamarati (4). Envira e Ipixuna são os únicos municípios do Amazonas sem casos confirmados de Covid-19.

No interior, são 50 municípios com óbitos confirmados até o momento, em um total de 784. A lista inclui Manacapuru (109); Coari (64); Tabatinga (60), Tefé (62),Parintins (60); Itacoatiara (50); Maués (29); São Gabriel da Cachoeira (27); Iranduba (26); Benjamin Constant (25); Autazes (23); Barcelos (20); Presidente Figueiredo (16); Santo Antônio do Içá (16); Borba (14); Careiro Castanho (13); Fonte Boa (13); Nova Olinda do Norte (12); Tonantins (12); São Paulo de Olivença (12); Rio Preto da Eva (11); Jutaí (11); Alvarães (10); Amaturá (8); Novo Aripuanã (8); Boca do Acre (7); Manaquiri (7); Anori (7); Beruri (5); Novo Airão (5); Itapiranga (5); Silves (4); Barreirinha (4); Tapauá (3), Urucará (3); Carauari (2); Urucurituba (2); Caapiranga (2); Boa Vista do Ramos (2); Manicoré (2); Nhamundá (2); Codajás (2); Humaitá (2); Uarini (1); Maraã (1); São Sebastião do Uatumã (1); Careiro da Várzea (1); Guajará (1); Santa Isabel do Rio Negro (1); e Atalaia do Norte (1).