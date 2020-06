Iranduba chega a mil infectados pela Covid-19; total de casos é de 30.690

A Operação Apneia, do MPE, e o direito da sociedade respirar

Manaus/AM – Iranduba chegou a mil infectados pela Covid-19, nesta quarta-feira (10), de acordo com o boletim da FVS. O município é o quinto a atingir a marca. No total, o número de casos no interior do Amazonas é de 30.690 e 829 óbitos.

Nesta edição, oito municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados deste boletim.

Além da capital, 59 municípios têm casos confirmados: Manacapuru (2.728); Tefé (2.391); São Gabriel da Cachoeira (2.352); Coari (2.123); Parintins (1.779); Benjamin Constant (1.179); Tabatinga (1.143); Itacoatiara (1.053); Iranduba (1.037); Santo Antônio do Içá (891); Careiro Castanho (812); Maués (757); Autazes (713); Rio Preto da Eva (693); Barcelos (663); Presidente Figueiredo (607); Tapauá (512); São Paulo de Olivença (510); Boca do Acre (508); Anori (503); Itapiranga (433); Barreirinha (431); Alvarães (389); Beruri (374); Fonte Boa (350); Amaturá (342), Tonantins (342); Borba (334); Carauari (327); Uarini (326); Novo Aripuanã (269); Humaitá (266); Urucará (256); Anamã (228); Urucurituba (226); Eirunepé (217), Atalaia do Norte (197); Novo Airão (185); Jutaí (167); Manaquiri (162); Japurá (156); Nova Olinda do Norte (154); São Sebastião do Uatumã (146); Lábrea (146); Maraã (145); Silves (139); Caapiranga (124); Boa Vista do Ramos (111); Nhamundá (97), Guajará (97); Pauini (93); Codajás (88), Manicoré (88); Itamarati (78); Juruá (72); Santa Isabel do Rio Negro (63); Careiro da Várzea (55); Canutama (36) e Apuí (27).

Envira e Ipixuna são os únicos municípios do Amazonas sem casos confirmados de Covid-19.

No interior, são 52 municípios com óbitos confirmados até o momento, em um total de 829. A lista inclui Manacapuru (117); Tabatinga (67), Coari (64); Tefé (64); Parintins (62); Itacoatiara (50); Iranduba (34); Maués (29); São Gabriel da Cachoeira (27); Benjamin Constant (25); Autazes (23); Barcelos (20); Presidente Figueiredo (17); Santo Antônio do Içá (16); Borba (16), São Paulo de Olivença (14); Tonantins (14); Careiro Castanho (13); Fonte Boa (13); Nova Olinda do Norte (13); Jutaí (12); Rio Preto da Eva (11); Alvarães (10); Amaturá (8); Novo Aripuanã (8); Boca do Acre (8); Anori (8); Manaquiri (7); Beruri (5;, Novo Airão (5); Barreirinha (5); Itapiranga (5); Silves (4); Urucará (4); Tapauá (3); Humaitá (3); Carauari (3); Urucurituba (2); Caapiranga (2); Boa Vista do Ramos (2); Manicoré (2); Nhamundá (2); Codajás (2); Careiro da Várzea (2); Uarini (1); Maraã (1); São Sebastião do Uatumã (1); Guajará (1); Lábrea (1), Santa Isabel do Rio Negro (1); Atalaia do Norte (1) e Itamarati (1).

Outros 346 óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) estão sendo acompanhados, destes, 272 por investigação epidemiológica e 74 aguardando resultado laboratorial. Ao todo, 211 foram descartados para o novo coronavírus.

Serviço disponível – A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), em parceria com a Universidade de Estado do Amazonas (UEA), reforça a disponibilidade de forma gratuita por meio do aplicativo SASi de esclarecimentos em relação a dúvidas sobre a Covid-19. A outra ferramenta também disponível é o Call Center (92) 3090-1902, que dispõe de atendimento especializado na área médica, psicológica, farmacêutica e de enfermagem para ajudar a população. Desde o início da pandemia, foram realizados mais de 92.000 atendimentos, sendo 95% oriundos de Manaus.