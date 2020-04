Intervenção na saúde é descartada após conversa de ministro com governador do Amazonas

Despreparo permitiu avanço da Covid-19 no Amazonas

Manaus/AM - Após pedido da Assembleia Legislativa do Amazonas por intervenção na saúde do Estado, o ministro Luiz Eduardo Ramos teve conversa com o governador Wilson Lima.

Segundo a Folha de São Paulo, mesmo após o Senador Eduardo Braga entregar o pedido ao presidente Jair Bolsonaro, o ministro Luiz Eduardo Ramos descartou a intervençaõ após conversa com Wilson Lima.