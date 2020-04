Internos das unidades prisionais de Manaus começam a receber vacina

Sepultem os mortos, mas não enterrem a esperança dos que ainda lutam pela vida

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) iniciou, nesta terça-feira (28), a campanha de vacinação contra a Influenza A (H1N1) para detentos do sistema prisional. A expectativa é imunizar 7,9 mil internos e servidores.

As internas da Penitenciária Feminina de Manaus (PFM) e do Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), ambos localizados no km 08 da BR-174 (Manaus-Boa Vista), foram as primeiras a serem imunizadas. De acordo com o cronograma da Coordenação de Saúde do Sistema Penitenciário do Amazonas (CSSPAM), a meta é imunizar 100% da massa carcerária.

O mutirão de vacinação conta com a participação de mais de 230 profissionais da saúde e se estenderá até o dia 21 de maio. Servidores e colaboradores do sistema prisional também serão alvo da ação, que prevê ainda a imunização de apenados dos regimes aberto e semiaberto.

Para a coordenadora de Saúde da Seap, Alyne Botelho, o mutirão de vacina contra a gripe para Privados de Liberdade é uma ação de extrema importância. “A Influenza pode levar a complicações graves como a pneumonia. Nos grupos mais vulneráveis, esta ação tem a finalidade de evitar e reduzir a possibilidade de complicações e internações pela doença”, disse ela.

“As vacinas contra gripe são tri ou quadrivalentes, procurando proteger de três ou quatro tipos de influenza, ou seja, as doses sempre contêm os tipos H1N1, H3N2 e B. Por isso, a importância de imunizá-los”, finaliza Botelho.

Parceria – A campanha de vacinação no sistema penitenciário está sendo realizada por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI) das Secretarias Estadual (Susam) e Municipal de Saúde (Semsa).